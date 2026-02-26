Ford'dan Avrupa Birliği'ne uyarı: Türkiye olmazsa üretim çöker

Avrupa Birliği, Çin'den gelen ucuz ithalatlarla daha etkin rekabet edebilmek amacıyla yerel üretimi destekleyen Sanayi Hızlandırma Yasası'nı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu yeni strateji kapsamında binden fazla Avrupalı iş lideri ve üst düzey yönetici, yerel üretimi destekleyen ortak bir bildiriye imza attı.

Avrupa Birliği'nin yerel üretimi canlandırmayı ve Çin hakimiyetini kırmayı hedefleyen "Made in Europe" stratejisi, otomotiv devlerinin itirazlarıyla karşılaştı.

Yeni yasa tasarısına göre, üreticilerin mali destek alabilmesi için araç montajını AB sınırları içinde yapması ve en az yüzde 70 yerlilik oranına ulaşması şart koşuluyor.

FORD'DAN TÜRKİYE UYARISI

Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick, üretim omurgasına sıkı sıkıya entegre olan Türkiye ve Birleşik Krallık'ın bu yeni kapsama mutlaka dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Baumbick, Avrupa'daki fabrikalarının Türkiye ve İngiltere'deki entegre tedarik zincirlerine derinden bağlı olduğunu ve bu ülkelerin dışlanmasının AB içindeki üretimi zayıflatacağını vurguladı.

DEİK'TEN FORD'UN ÇAĞRISINA DESTEK

Baumbick'in bu kritik uyarılarına, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak'tan da güçlü bir destek geldi.

Olpak, 30 yıldır Avrupa sanayisiyle tamamen entegre olan ve üretimde güçlü kaslara sahip Türkiye'nin oyun dışı kalacağı bir senaryoyu kabul etmeyeceklerini ifade etti.

KRİTİK TİCARİ MODELLER TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR

Avrupa sanayisinin güçlenmesine karşı olmadıklarını belirten Türk yetkililer, mevcut başarılı üretim ağının korunarak desteklenmesini talep ediyor.

Bilindiği üzere, Ford'un küresel pazardaki en önemli ticari araçları olan Transit, Transit Custom ve Courier modellerinin üretimi halihazırda Türkiye'de gerçekleştiriliyor.