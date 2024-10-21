Hibrit Land Rover Defender Türkiye'de satışa çıktı: İşte fiyatı

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Hibrit Land Rover Defender 110, güçlü PHEV motor seçeneğiyle arazi tutkunlarının beğenisine sunuldu.

İlk olarak eylül ayında İspanya'nın Ibiza adasında düzenlenen Destination Defender etkinliğinde tanıtılan araç, ekim ayı itibarıyla Türkiye yollarına çıktı.

Hibrit Land Rover Defender 110, 2 litrelik Plug-In Hybrid motoru sayesinde 300 beygir güç üretiyor. Hem performanslı hem de çevreci olan bu motor, şehir içinde sıfır emisyonla sürüş imkanı sunuyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER

Yeni Defender 110 PHEV, elektronik süspansiyon, Adaptive Dynamics ve Terrain Response gibi gelişmiş teknolojilerle donatıldı.

X Dynamic SE ve X Dynamic HSE paketlerinde standart olarak sunulan bu sistemler, her türlü yol koşulunda üstün performans sağlıyor.

Terrain Response 2 ve All Terrain Progress Control gibi ileri seviye off-road sistemleri ise aracın arazi kabiliyetlerini maksimum seviyeye çıkarıyor.

YENİ RANGE ROVER DEFENDER FİYAT LİSTESİ

Hibrit Land Rover Defender 110'un Türkiye fiyatları, donanım paketine göre değişiklik gösteriyor. İşte güncel fiyat listesi:

S 1.997 cc - 300 bg - 7.684.756 TL

SE 1.997 cc - 300 bg - 7.870.324 TL

X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 8.322.646 TL

X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 9.041.722 TL

X-DYNAMIC SE 1.997 cc - 300 bg - 9.934.768 TL

X-DYNAMIC HSE 1.997 cc - 300 bg - 10.410.286 TL

X 1.997 cc - 300 bg - 12.242.770 TL

SEDONA EDITION 1.997 cc - 300 bg - 11.256.940 TL