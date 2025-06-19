Honda 250 binden fazla otomobilini geri çağırıyor

Honda Motor, Amerika Birleşik Devletleri'nde 259 bin 33 aracını, fren pedalındaki kritik bir arıza nedeniyle geri çağırıyor.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayınlanan duyuru, önemli bir güvenlik riskine işaret ediyor.

SORUN FREN PEDALINDA

Geri çağırmanın nedeni, bazı araçlardaki fren pedalının bağlantı noktasından çıkarak frenlemeyi engelleyebilme potansiyeli.

Bu durumun, sürüş sırasında kaza veya yaralanma riskini önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

Honda, sorunu gidermek için etkilenen araç sahipleriyle iletişime geçecek. Gerekli onarımlar, yetkili servislerde ücretsiz olarak yapılacak.

ETKİLENEN MODELLER VE YILLAR

NHTSA'dan yapılan açıklamaya göre, bu Honda geri çağırma kararından etkilenecek araçlar şunlar:

2021-2025 model yılları arasındaki belirli Acura TLX,

2023-2025 model yılları arasındaki belirli Acura MDX,

2023-2025 model yılları arasındaki belirli Honda Pilot.

Bu modellere sahip olan araç sahiplerinin, markadan gelecek resmi bilgilendirmeyi takip etmeleri büyük önem taşıyor.