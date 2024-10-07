Honda modellerinde ekim ayına özel kampanyalar Honda, ekim ayına özel bazı modellerinde çeşitli satın alma seçenekleri hayata geçirdi.

Haber Merkezi

Hem şehir hayatının dinamiklerine ayak uyduran Honda Civic Sedan hem de hibrit teknolojisiyle öne çıkan Honda HR-V e:HEV modellerinde ekim ayına özel satın alma seçenekleri sunuluyor.

Honda’nın en çok tercih edilen modellerinden biri olan Civic Sedan’ın hem benzinli hem ECO versiyonlarında ve tüm donanım seviyelerinde ekim ayına özel indirim yapıldı.

Civic Sedan'da benzinli ve ECO versiyonlarda 105.000 TL'ye varan nakit indirimi müşterileri bekliyor.

HONDA HR-V VE e:HEV

Honda’nın elektrifikasyona geçiş sürecinde akıllı çözüm olarak sunduğu hibrit ailesinin güçlü temsilcilerinden makyajlı HR-V e:HEV modelinde de ekim ayına özel kredi kampanyası sunuluyor.

Makyajlanan HR-V e:HEV modelinin Elegance donanımında 140 bin TL ve Style+ donanımında da 160 bin TL nakit indirimi sunulurken; Advance donanıma özel olarak 170 bin TL nakit indirimi ve 350 bin TL’ye kadar kredi kullanımında yüzde 2,99 faiz oranı ile 12 ay vade seçeneği bulunuyor.