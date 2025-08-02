Honda, Türkiye'de motosiklet üretecek: Yeni fabrika yolda

Otomotiv devi Honda, Türkiye'deki varlığını güçlendirecek dev bir yatırım kararı aldı.

Şirket, İzmir Aliağa'da 760 milyon TL'lik bir yatırımla yeni bir motosiklet üretim tesisi kuracağını resmen açıkladı.

YILLIK 100 BİN ADETLİK ÜRETİM KAPASİTESİ

2026 yılının ortalarında faaliyete geçmesi planlanan fabrika, ilk etapta yılda 100 bin adet motosiklet üretim kapasitesine sahip olacak ve yaklaşık 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Honda'nın hedefi, ilerleyen yıllarda bu kapasiteyi 200 bin adede çıkarmak.

TÜRKİYE PAZARININ BÜYÜMESİ ETKİLİ OLDU

Bu yatırım kararının arkasında, özellikle pandemi sonrası bireysel ulaşıma artan ilgiyle büyüyen Türkiye motosiklet pazarı yatıyor.

Honda'nın 2024 yılında 162 bin adetlik rekor satışı, bu potansiyeli doğrulamış ve yeni fabrika kararında itici güç olmuştu.