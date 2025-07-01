Honda, yeni nesil yakıt hücresinin üretim planını erteledi

Japon otomobil üreticisi Honda, yeni nesil yakıt hücresi modülleri için kurmayı planladığı üretim tesisinin stratejisini önemli ölçüde değiştirdiğini duyurdu.

Şirket, küresel hidrojen pazarındaki son dinamikleri sebep göstererek seri üretime geçiş tarihini erteleme ve başlangıç üretim kapasitesini düşürme kararı aldı.

30 BİN ADETLİK HEDEF VE DEVLET TEŞVİKİ İPTAL

Honda'nın daha önceki planı, 2028 yılı sonuna kadar yıllık 30 bin adet kapasiteli bir tesisi faaliyete geçirmekti.

Ancak revize edilen plan, bu hedefleri karşılamadığı için şirket, Japon hükümetinin Yeşil Dönüşüm programı kapsamındaki devlet teşvikinden de çekilme kararı aldı.

HONDA YAKIT HÜCRESİ TEKNOLOJİSİNE BAĞLILIĞINI SÜRDÜRÜYOR

Şirket, bu erteleme kararına rağmen 30 yılı aşkın süredir Ar-Ge çalışması yürüttüğü hidrojen teknolojilerine olan bağlılığının sürdüğünü vurguladı.

Honda, 2050 yılına kadar karbon nötr bir şirket olma hedefinde yakıt hücresi teknolojisini binek araçlardan inşaat makinelerine kadar dört ana alanda kullanmayı planlıyor.