Honda'nın yenilenen motosiklet modeli CL250 Türkiye'de satışa çıktı

Honda, 2023 yılında yeni tasarımıyla tanıttığı CL250 modelini, 2025 yılı için önemli bir teknolojik güncelleme ile Türkiye'de satışa çıkardı.

Yeni vites teknolojisi, görsel ve ergonomik güncellemelerle donatılan model, 313 bin liralık satış fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.

YENİ "E-CLUTCH" TEKNOLOJİSİYLE DEBRİYAJSIZ SÜRÜŞ

Yenilenen Honda CL250'nin en dikkat çekici özelliği, Honda mühendisleri tarafından geliştirilen yeni E-Clutch teknolojisi. Sadece 2 kilogram ağırlığındaki bu ultra kompakt sistem, vites değişimi için debriyaj kolunu kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Motor çalıştırıldığı andan itibaren devreye giren sistem, özellikle trafiğin yoğun olduğu dur-kalk anlarında sürücüye ekstra konfor sunuyor.

Sürücüler, istedikleri zaman sol gidondaki şalteri kullanarak manuel debriyaj kullanımına da geçiş yapabiliyor.

Teknolojik yeniliğin yanı sıra, modelde konforu artırmak için yeni "üretan köpük" malzemeden üretilen bir sele ve yolcunun erişimini kolaylaştıran yeniden tasarlanmış ayaklıklar bulunuyor. Model, mevcut gri rengine ek olarak yeni sarı ve yeşil renk seçenekleriyle de sunuluyor.

249 cc hacimli, Euro 5+ uyumlu tek silindirli motora sahip olan Honda CL250, hem günlük kullanım hem de hafif arazi sürüşleri için uygun bir yapı sunuyor.

Model, 313 bin liralık satış fiyatıyla Honda bayilerinde motosiklet tutkunlarını bekliyor.