Honda'dan yeni mini elektrikli araç: Super EV Concept

2020 yılında piyasaya sürdüğü Honda e modeliyle elektrikli araç pazarında aradığını bulamayan Japon üretici Honda, şimdi şansını yeni bir modelle denemeye hazırlanıyor.

Şirket, şehir içi kullanım odaklı yeni bir Honda elektrikli araç konsepti olan "Super EV Concept"i tanıtmaya hazırlanıyor.

GOODWOOD'DA TANITILACAK

Super EV Concept, önümüzdeki ay düzenlenecek olan Goodwood Hız Festivali’nde ilk kez kamuoyuna sergilenecek.

A segmentinde yer alan bu konsept, Hyundai Inster, Fiat 500e ve yakında tanıtılacak olan Renault Twingo gibi popüler şehir içi elektrikli modellere rakip olacak.

Tasarım olarak Japonya'daki Kei Car segmentindeki araçları andıran kutu gibi bir gövde yapısına sahip.

Honda, bu konseptle küçük ve uygun fiyatlı elektrikli araçların da eğlenceli ve şık olabileceğini göstermeyi hedefliyor.

Bu konsept, Honda'nın elektrikli araç stratejisini hızlandırdığının bir göstergesi. Markanın, tamamen yeni bir platform, batarya ve motor teknolojileriyle donatılmış yedi yeni Honda elektrikli araç modelini önümüzdeki yıllarda piyasaya sürmeyi planladığı biliniyor.

Ancak Honda, sadece tam elektrikliye değil, hibrit modellere de güçlü bir şekilde yatırım yapmaya devam ediyor.

Marka, 2030 yılına kadar dünya genelinde 13 yeni hibrit modeli piyasaya sürmeyi ve bu araçlarda şimdiye kadar geliştirdiği en verimli içten yanmalı motor teknolojilerini kullanmayı hedefliyor.