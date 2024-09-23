Hyundai ve Skoda, hidrojenli araçlar için iş birliği yaptı Hyundai Motor Company ve Skoda Grubu, hidrojen mobilite ekosistemi kurmak için yeni bir anlaşma imzaladı.

AA & Ensonhaber

Hidrojen yakıtlı araçlar, tıpkı elektrikli araçlar gibi gücünü elektrikten alıyor. Bu araçlar, elektrik enerjisini içerisinde bulunan hidrojenden elde ediyor.

Benzin ve dizel gibi fosil yakıtların yerine hidrojen kullanmak, karbondioksit gazı oranını düşürebilmek için en iyi çözüm yöntemlerinden biri.

HYUNDAI İLE SKODA ANLAŞTI

Hyundai Motor Company ve Skoda Grubu, hidrojen mobilite ekosistemi kurmak için Mutabakat Muhtırası (MOU) imzaladı.

Mutabakat Zaptı, hidrojen yakıt hücresi sistemleri ve teknolojilerinin benimsenmesine ilişkin çalışmaları kapsıyor.

Mobilite projeleri ve ürünleri için enerji verimli çözümlerin ortaya çıkmasını sağlayacak olan bu çalışma, mobilitenin ötesindeki hidrojen ekosistemi ve değer zinciri fırsatlarının araştırılmasını da kapsıyor.

Taraflar anlaşmanın bir parçası olarak, Hyundai'nin yakıt hücresi sistemini ve teknolojisini kullanacak.

Ayrıca, Skoda Grubu'nun faaliyet gösterdiği Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere küresel pazarlardaki çevre dostu mobilitenin hızlanmasına katkıda bulunacak.

Hyundai Motor Company ve Skoda Grubu, ayrıca mobilitenin ötesinde çeşitli kullanımlar için yakıt hücresi sistemi adına ortak fizibilite çalışmaları yürütecek.

2008'de kurulan Nosovice'deki Hyundai Motor Çekya Fabrikası (HMMC), yıllık 350 bin araç üretim kapasitesine sahip.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hyundai Motor Company Başkan Yardımcısı Ken Ramirez, Skoda Grubu ile ortaklıklarının, Çek Cumhuriyeti de dahil olmak üzere küresel pazarlardaki hidrojen teknolojisinin ve karbon nötrlüğünün ilerlemesine katkıda bulunacağını belirtti.