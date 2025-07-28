İkinci el otomobil pazarında son durum: Satışlar hem arttı hem düştü Vavacars'ın açıkladığı 2025 ilk yarı verilerine göre, Türkiye'de ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artsa da 2024'ün ikinci yarısına kıyasla yüzde 10,3'lük bir düşüş yaşadı.