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İkinci el otomobil pazarında son durum: Satışlar hem arttı hem düştü

Vavacars'ın açıkladığı 2025 ilk yarı verilerine göre, Türkiye'de ikinci el otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 artsa da 2024'ün ikinci yarısına kıyasla yüzde 10,3'lük bir düşüş yaşadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
28.07.2025 10:46
İkinci el otomobil pazarında son durum: Satışlar hem arttı hem düştü

Çevrim içi ikinci el otomobil platformu Vavacars, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin pazar verilerini paylaştı.

Rakamlar, pazarın yılın ilk yarısında kafa karıştırıcı, çift yönlü bir hareketlilik sergilediğini ortaya koydu.

YILLIK BAZDA ARTIŞ, 6 AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ

Verilere göre, ikinci el otomobil satışları 2024'ün ilk yarısına kıyasla yüzde 7,8'lik bir artış gösterdi.

Ancak pazar, 2024'ün ikinci altı aylık dönemine göre ise yüzde 10,3 oranında bir daralma yaşadı.

FİYATLAR YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Yılın ilk iki ayındaki durgunluğun ardından, ikinci el araç fiyatları üst üste dört ay boyunca artış göstererek toplamda yüzde 7,8 yükseldi.

Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yıl sonunda pazarın yüzde 4-5'lik bir büyüme ile kapanacağını öngördüklerini belirtti.

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