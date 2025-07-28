İkinci el otomobil pazarında son durum: Satışlar hem arttı hem düştü

Çevrim içi ikinci el otomobil platformu Vavacars, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin pazar verilerini paylaştı.
Rakamlar, pazarın yılın ilk yarısında kafa karıştırıcı, çift yönlü bir hareketlilik sergilediğini ortaya koydu.
YILLIK BAZDA ARTIŞ, 6 AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ
Verilere göre, ikinci el otomobil satışları 2024'ün ilk yarısına kıyasla yüzde 7,8'lik bir artış gösterdi.
Ancak pazar, 2024'ün ikinci altı aylık dönemine göre ise yüzde 10,3 oranında bir daralma yaşadı.
FİYATLAR YÜKSELİŞ TRENDİNDE
Yılın ilk iki ayındaki durgunluğun ardından, ikinci el araç fiyatları üst üste dört ay boyunca artış göstererek toplamda yüzde 7,8 yükseldi.
Vavacars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yıl sonunda pazarın yüzde 4-5'lik bir büyüme ile kapanacağını öngördüklerini belirtti.