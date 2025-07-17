İstifa eden Renault CEO'sunun yerine geçecek isim belli oldu

Beş yıldır Renault Group'un CEO'luk görevini yürüten Luca de Meo'nun sürpriz ayrılığının ardından, koltuğa geçici olarak kimin oturacağı açıklandı.

Renault Group Yönetim Kurulu, 15 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere, vekaleten CEO olarak şirketin mevcut Finans Direktörü (CFO) Duncan Minto’nun atanmasına karar verdi.

YENİ CEO BULUNANA KADAR GÖREVDE OLACAK

1997 yılından bu yana Renault bünyesinde olan Duncan Minto, yeni ve kalıcı bir CEO belirlenene kadar bu görevi yürütecek ve şirketin günlük operasyonlarından sorumlu olacak.

Yönetim Kurulu, yeni CEO'yu belirleme sürecinin büyük ölçüde ilerlemiş olduğunu belirtti.

ESKİ CEO LÜKS GİYİM DEVİNE GEÇMİŞTİ

Renault Group'un başarılı CEO'su Luca de Meo, haziran ayında sürpriz bir kararla görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

De Meo, Renault'nun ardından Fransa merkezli lüks ürünler devi Kering'in yeni CEO'su olarak atanmıştı.