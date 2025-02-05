Japonlar hücum etti: 5 kapılı Suzuki Jimny siparişleri durduruldu

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Suzuki'nin dört kapılı yeni modeli Jimny Nomade, Japon alıcılar arasında büyük ilgi gördü. Otomobil üreticisi siparişleri geçici olarak askıya almak zorunda kaldı.

Talep o kadar fazlaydı ki, otomobil üreticisinin siparişleri geçici olarak durdurmaktan başka çaresi kalmadı, çünkü talep seli üretim kapasitelerini çok aştı.

4 GÜNDE 50 BİN SİPARİŞ

Japonya'da Jimny Nomade'in lansmanını duyurmasından sadece dört gün sonra Suzuki, 50 bin gibi şaşırtıcı bir siparişe doğru ilerliyordu.

Japonya'daki üretim çıktısının şu anda ayda mütevazı bir 1.200 üniteyle sınırlı olduğu göz önüne alındığında, alıcıların yeni arazi araçlarının gelmesi için yaklaşık üç buçuk yıl beklemeleri bekleniyor.

Jimny Nomade, Suzuki'nin Hindistan'daki Gurugram fabrikasında üretiliyor ve Japonya dışındaki Güneydoğu Asya, Güney Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu pazarlarına ihraç ediliyor.

Suzuki mevcut siparişleri mümkün olduğunca çabuk yerine getirmeyi hedeflerken, yeni rezervasyonların ne zaman kabul edileceğine dair henüz bir zaman çizelgesi yok.

Japonya'daki ilk teslimatlar 3 Nisan'da yapılacak. Yoğun talebe yanıt olarak Suzuki, Japonya'da Jimny Nomade için planlanan tüm sergi etkinliklerini de iptal etti.