Kia, tamamen elektrikli ilk sedan modeli EV4’ü tanıttı

Haber Merkezi

Güney Koreli otomobil üreticisi Kia, ilk tamamen elektrikli sedanı olan 2026 model EV4'ün, New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda ilk resmi gösterimini gerçekleştirdi.

Şirket, bu önemli modeli ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında İspanya'da duyurmuş ve ABD pazarında da satışa sunma sözü vermişti.

Kia'nın tüm elektrikli araçlarının temelini oluşturan 400V Elektrikli Küresel Modüler Platform (E-GMP) üzerine inşa edilen EV4, ABD versiyonunda Tesla şarj istasyonlarıyla uyumluluk sağlayan yerleşik bir Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) portu ile gelecek.

İKİ FARKLI BATARYA SEÇENEĞİ

Kia EV4, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına cevap verebilmek için iki farklı batarya seçeneğiyle sunulacak. Light modeli standart olarak 58,3 kWh kapasiteli bir bataryaya sahipken, Wind ve GT-Line modellerinde daha uzun menzil sunan 81,4 kWh'lik bir batarya bulunacak.

Kia'nın yaptığı açıklamalara göre, Light modeliyle yaklaşık 235 mil (378 km), Wind modeliyle ise yaklaşık 330 mil (531 km) menzile ulaşmak mümkün olacak.

Şarj süreleri konusunda ise EV4 oldukça iddialı. Light pil seçeneğiyle araç sadece 28 dakikada, uzun menzilli pil ile ise 31 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor.

Hangi batarya seçeneği tercih edilirse edilsin, araç ön tarafa konumlandırılmış 150 kW gücünde bir elektrik motoru ve Kia'nın gelişmiş sürücü destek sistemleriyle birlikte geliyor.

FİYAT BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Ne yazık ki, otomobil üreticisi Kia EV4'ün ABD pazarındaki fiyat etiketini henüz açıklamadı. Bu durumun arkasında, ABD hükümetinin ülke dışında üretilen otomobillere ve otomobil parçalarına uyguladığı tarifelerin olası etkisi yatıyor.

Bu nedenle, Kia'nın EV4 için resmi bir fiyatlandırma yapmadan önce bu faktörleri dikkate alması bekleniyor.