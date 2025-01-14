Lamborghini, 2024 yılında kendi satış rekorunu kırdı

Haber Merkezi

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Lamborghini, 2024 yılında satış rekoru kırdığını duyurdu. Şirket, bir önceki yıla göre yüzde 6 artışla 10 bin 687 araç satışı gerçekleştirdi.

BÖLGESEL SATIŞLAR

Lamborghini'nin bölgelere göre satış rakamları şöyle:

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika: 4.227 (+%6)

Amerika: 3.712 (+%7)

Asya-Pasifik: 2.748 (+%3)

Lamborghini'nin satış rekorunda, Urus SUV modelinin ve Revuelto hibrit süper otomobilinin büyük etkisi oldu.

Urus, 2026 yılına kadar, Revuelto ise 2027 yılına kadar siparişleri dolu.

Lamborghini'nin yeni hibrit süper otomobili Temerario, henüz satış rakamlarına dahil edilmedi. Temerario'nun, 2025 yılında Lamborghini'nin satışlarını daha da artırması bekleniyor.

LANZADOR ERTELENDİ

Lamborghini'nin elektrikli SUV konsepti Lanzador'un üretim versiyonu, 2029 yılına ertelendi. Lanzador, Lamborghini'nin ilk tamamen elektrikli modeli olacak.