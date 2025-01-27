AA & Ensonhaber

Premium otomobil markası Lexus'un küçük SUV modeli LBX, yeni bir başarıya daha imza attı.

İngiltere'nin önemli otomobil yayınlarından What Car? tarafından düzenlenen "Yılın Otomobili" ödüllerinde LBX, üst üste ikinci kez "Yılın Küçük SUV'u" seçildi.

AVRUPA'DA BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Lexus'un üstün işçilik kalitesini yeni bir segmente taşıyan LBX, şık tasarımı, konforlu sürüşü ve gelişmiş teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Avrupa'da kısa sürede popüler hale gelen LBX, premium ve teknolojik kabini ile dinamik sürüş deneyimini bir araya getiriyor.

1.5 litrelik hibrit motor ile donatılan LBX, düşük emisyon ve yüksek yakıt verimliliği sunuyor. 136 beygir güç ve 185 Nm tork üreten LBX, 0'dan 100 km/s hıza 9.2 saniyede ulaşıyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama yakıt tüketimi 4.4 lt/100 km, CO2 emisyonu ise 100 gr/km.

Lexus LBX, 2024 yılında da What Car? tarafından "Yılın Otomobili" ve "Yılın Küçük SUV'u" ödüllerine layık görülmüştü. Otomobil, 2025 yılında da aynı ödülü kazanarak başarısını tekrarladı.