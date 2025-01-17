Lexus, RC ve RC F modellerinin üretimine son verecek

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Lexus, 2014 yılında piyasaya sürdüğü RC ve RC F modellerinin üretimini Kasım 2025'te sonlandıracak. Şirket, bu modellere özel bir Final Edition versiyonuyla veda edecek.

FİNAL EDİTİON ÖZELLİKLERİ

RC300, RC300h ve RC350 modellerinde, Final Edition kapsamında 19 inç Enkei jantlar, kırmızı fren kaliperleri, karbon fiber iç mekan parçaları, süet vurgular ve kırmızı-siyah döşemeler sunulacak. Ayrıca, yeni bir Sonic Iridium renk seçeneği de eklenecek.

RC F Final Edition ise, 19 inç BBS jantlar, karbon fiber ön spoiler, arka difüzör, tavan ve hareketli arka kanat gibi özelliklerle gelecek.

RC F Final Edition, 475 beygir gücü ve 535 Nm tork üreten 5.0 litrelik V8 motor ve 8 ileri otomatik şanzımanla donatılacak.

FİYATLAR

RC300'ün başlangıç fiyatı 6 milyon 660 bin yen (1,5 milyon TL), RC F'in başlangıç fiyatı ise 13 milyon 60 bin yen (3 milyon TL). RC F Final Edition sadece 200 adet üretilecek.

YENİ COUPE MODELİ GELİYOR

Lexus, RC ve RC F modellerinin yerine yeni bir coupe modeli geliştirmeyi planlıyor. LFR ismiyle anılan bu modelin, güçlü bir V8 motora sahip olması bekleniyor.