Makyajlı Peugeot 308 tanıtıldı: Türkiye'ye de gelecek

Peugeot, C segmentindeki popüler modeli 308'i makyaj operasyonundan geçirerek resmi olarak tanıttı.

Hem hatchback hem de station wagon gövde tipleriyle sunulan Peugeot 308, daha iddialı tasarımı ve zengin motor seçenekleriyle dikkat çekiyor.

HER İHTİYACA YÖNELİK MOTOR SEÇENEĞİ

Makyajlı 308, 129 beygirlik 1.5 BlueHDi dizel ve 143 beygirlik 1.2 litrelik hafif hibrit benzinli motor seçeneklerine sahip.

Ayrıca, 85 kilometre tamamen elektrikli sürüş menzili sunan 192 beygirlik bir plug-in hibrit versiyonu da bulunuyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ E-308

Serinin en dikkat çekici üyesi olan tamamen elektrikli E-308 ise 58,4 kWh'lik bataryasıyla 452 kilometre (WLTP) menzil vadediyor.

154 beygir güç üreten bu versiyon, 100 kW DC hızlı şarj ile 32 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e dolum yapabiliyor.

İç mekanda markanın tanıdık i-Cockpit tasarımı 10 inçlik bir ekran ve dijital gösterge takımıyla güncellenmiş durumda.

Yeni Peugeot 308'in, önümüzdeki aylarda Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.