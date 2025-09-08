Mercedes, Almanya'da binlerce otomobilini geri çağırdı

Alman Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi (KBA), Mercedes-Benz'in bazı modellerini etkileyen kritik bir güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kararı aldığını açıkladı.

Sorunun, sürüş güvenliğini tamamen ortadan kaldırabilecek ciddi bir kusurdan kaynaklandığı belirtildi.

SORUN DİREKSİYON BAĞLANTI VİDASINDA

Yapılan açıklamaya göre, sorunun kaynağı direksiyon bağlantı vidasının gevşeyebilecek olması.

Bu durum, seyir halinde direksiyonun tamamen devre dışı kalmasına ve kontrol kaybına yol açarak ciddi kaza riski oluşturabilir.

ETKİLENEN MODELLER

Geri çağırma kampanyası, 2 Mart 2022 ile 23 Temmuz 2025 tarihleri arasında üretilen C-Serisi (Baureihe 206), GLC ve GLC Coupé (Baureihe 254) ile elektrikli EQE (Baureihe 295) modellerini kapsıyor. Bu kusurdan yalnızca Almanya'da 2 bin 651 aracın etkilendiği bildirildi.

ARAÇ SAHİPLERİ NE YAPMALI

Mercedes-Benz, etkilenen araç sahiplerine posta yoluyla ulaşarak bilgilendirme yapacak ve yetkili servislerde direksiyon bağlantısı ücretsiz olarak kontrol edilecek.

Markadan yapılan açıklamada, müşteri güvenliğinin öncelikli olduğu ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceği belirtildi.