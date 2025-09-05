Mercedes-Benz G-Class'ın Cabriolet versiyonu geri geliyor

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, efsanevi G-Serisi modelinin üstü açık bir versiyonunun yeniden geleceğini resmi bir fotoğrafla onayladı.
Yeni Mercedes-Benz G-Class Cabriolet, markanın ikonik modelini yeniden "havalı" hale getirmeyi hedefliyor.
"LANDAULET" TARZI VE İÇTEN YANMALI MOTOR
Şirketin Avusturya'daki Graz fabrikasında üretileceği belirtilen yeni aracın, "Landaulet" tarzı bir forma sahip olacağı açıklandı.
Modelin, ilk aşamada yalnızca içten yanmalı motorla sunulacağı ve çok sayıda pazarda satışa çıkacağı düşünülüyor.
G-CLASS ÜRETİMİ REKOR KIRIYOR
Bu gelişme, Mercedes-Benz G-Class'ın popülaritesinin arttığı bir döneme denk geldi.
Şirket, yakın zamanda Avusturya'daki fabrikasında 600 bininci G-Class'ı banttan indirerek önemli bir kilometre taşını geride bırakmıştı.