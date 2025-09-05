Mercedes-Benz G-Class'ın Cabriolet versiyonu geri geliyor Mercedes-Benz, ikonik modeli G-Serisi'nin üstü açık "Landaulet" tarzı bir versiyonu olan yeni Mercedes-Benz G-Class Cabriolet'in geleceğini paylaştığı bir fotoğrafla resmi olarak doğruladı.