Mercedes, benzinli otomobillerinde BMW motorlarını kullanacak

Alman otomotiv devi Mercedes, elektrikli araçların beklenenden yavaş yaygınlaşması nedeniyle içten yanmalı motor stratejisinde radikal bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Şirket, gelecekteki otomobillerinde rakibi BMW'nin dört silindirli benzinli motorlarını kullanma potansiyeli hakkında ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor.

MALİYETLERİ AZALTMAK İÇİN TARİHİ ORTAKLIK

Kaynaklara göre, bu tarihi ortaklık geliştirme maliyetlerini düşürmek ve Euro 7 normlarına uygun motor tedarikini güvence altına almak için stratejik bir adım.

Anlaşma, Mercedes'in CLA, C-Serisi ve E-Serisi gibi birçok modelinde BMW'nin B48 motorunun 2.0 litrelik turbo versiyonunu kullanmasını sağlayacak.

PHEV BOŞLUĞU DOLDURULACAK

Mercedes, kendi ürettiği 1.5 litrelik M252 motorunun PHEV veya menzil uzatıcı uygulamalar için uygun olmaması nedeniyle bu alandaki boşluğu doldurmak istiyor.

BMW'nin B48 motoru ise daha geniş bir esneklik sunarak Mercedes'in hibrit seçeneklerini artırmasına yardımcı olacak.