Mercedes, elektrikli araç bataryaları için LG ile anlaştı

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, elektrikli araç stratejisi kapsamında batarya tedarikini güçlendirmek için önemli bir anlaşmaya imza attı.

Şirket, 107 GWh kapasiteli dev batarya siparişi için tercihini Güney Koreli üretici LG Energy Solution'dan (LGES) yana kullandı.

9,3 MİLYAR EURO DEĞERİNDE SİPARİŞ

Siparişin parasal değeri resmi olarak açıklanmasa da Güney Kore medyası anlaşmanın değerini yaklaşık 9,3 milyar euro olarak hesapladı.

Anlaşma kapsamında LGES, Mercedes'in ABD tesislerine 75 GWh, Avrupa'daki tesislerine ise 32 GWh batarya tedarik edecek.

46 SERİSİ SİLİNDİRİK PİLLER KULLANILACAK

Teslim edilecek hücrelerin, markanın yeni nesil AMG.EA gibi performans platformlarında da tercih edilen 46 serisi silindirik piller olması bekleniyor.

Mercedes için üretilecek pillerin, LGES'in 2026'da ABD Arizona'da açacağı ve Tesla ile Rivian'a da tedarik sağlayacak olan yeni fabrikasında imal edilmesi öngörülüyor.