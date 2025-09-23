Mercedes modellerine fiziksel düğmeler geri geliyor

Otomotiv devi Mercedes, uzun süredir dijital ekranlarla donattığı araç içi tasarımlarında önemli bir değişikliğe giderek yeniden fiziksel düğmelere dönüş yapacağını duyurdu. Karar, kullanıcı verileri ve talepleri doğrultusunda alındı.

"VERİLER BİZE FİZİKSEL DÜĞMELERİN DAHA ETKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Mercedes'in yazılım şefi Magnus Östberg, Münih Otomobil Fuarı’nda yaptığı açıklamada, birçok sürücünün fiziksel düğme ve kolları daha pratik bulduğunu belirtti.

Östberg, "Veriler bize sık kullanılan kontrollerde fiziksel düğmelerin daha etkili olduğunu gösteriyor. Bu yüzden onları geri getireceğiz." dedi.

İLK OLARAK YENİ GLC VE CLA'DA KULLANILACAK

Bu değişim ilk olarak yeni GLC ve CLA Shooting Brake modellerinde görülecek ve kısa süre içinde mevcut CLA sedan da dâhil olmak üzere birçok modele entegre edilecek.

Markanın gelecek planları arasında özellikle büyük SUV modellerde daha fazla fiziksel kontrol eklemek de bulunuyor.

Öte yandan Östberg, fiziksel düğmelere dönüş yapılırken yapay zekâ destekli sesli komutların kullanımının da hem Çin hem de Avrupa pazarında hızla arttığına dikkat çekti.