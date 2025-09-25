Mercedes, otonom sürüş için Çin'e yatırım yapacak

Alman otomotiv devi Mercedes-Benz Group, Çin'deki yazılım kapasitesini güçlendirmek amacıyla Geely destekli otonom sürüş sistemi geliştiricisi Chongqing Qianli Technology'ye yatırım yapmayı planlıyor. Bloomberg'in haberine göre, anlaşmanın bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor.

ÇİN PAZARI İÇİN STRATEJİK YATIRIM

Bu girişim, Mercedes-Benz'in hem otonom sürüş teknolojilerinde rekabet gücünü artırma hem de dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'deki konumunu güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

Alman üreticinin, Qianli şirketinde azınlık bir hisse satın almayı hedeflediği belirtiliyor.

OTOMOTİV DEVLERİ YATIRIMLARI HIZLANDIRIYOR

Sektör uzmanları, bu adımın otomotiv devlerinin geleceğin teknolojilerine yönelik yatırımlarını hızlandırdığını gösterdiğini belirtiyor.

Bu yatırım, otonom sürüş entegrasyonunun markalar için ne kadar kritik bir hale geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.