Mercedes, Volkswagen ve BMW'nin bulunduğu 11 otomobil devi birleşiyor

Almanya'nın otomotiv sektöründeki 11 dev şirketi, yeni nesil araç yazılımlarında Google gibi teknoloji devleriyle rekabet edebilmek için güçlerini birleştirdi.

Alman Otomobilciler Birliği'nin (VDA) desteğiyle, ortaklaşa açık kaynaklı yazılım geliştirmek ve kullanmak üzere bir mutabakat zaptı imzalandı.

11 ŞİRKETTEN ORTAK MUTABAKAT ZAPTI

İmzalanan "Mutabakat Zaptı"na imza atanlar arasında Mercedes-Benz, Volkswagen Group ve BMW Group gibi otomobil üreticilerinin yanı sıra Bosch, Continental ve Valeo gibi dünyanın önde gelen otomotiv tedarikçileri de yer alıyor. Bu, sektördeki en kapsamlı iş birliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Bu anlaşma, yazılım geliştirmede daha fazla hız, verimlilik ve güvenlik için iş birliği ve açık bir ekosistem temelini atıyor. Platformun, VDA'ya üye olmayan diğer şirketlerin katılımına da açık olacağı belirtildi.

HEDEF TEKNOLOJİ DEVLERİYLE REKABET

Bu stratejik hamlenin temel amacı, otomotiv yazılımları alanında Google gibi teknoloji şirketlerinin artan hakimiyetine karşı ortak bir cephe oluşturmak.

Alman otomobil devleri, kendi ekosistemlerini oluşturarak kontrolü ellerinde tutmayı hedefliyor.

İş birliği kapsamında, özellikle otonom sürüş platformunun seri olarak geliştirilmesine yönelik yazılım paketinin 2026 yılında hazır olacağı bildirildi.

Bu, geleceğin otomobillerinde kullanılacak yazılımın temelini oluşturacak.