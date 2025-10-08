Mercedes'in Çin'deki satışları yüzde 27 düştü

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz Group AG'nin Çin'deki üçüncü çeyrek otomobil teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik sert bir düşüş yaşadı.

Bu düşüşte, ülkedeki lüks harcamaların yavaşlaması ve yerli üreticilerin elektrikli araç pazarındaki hakimiyeti etkili oldu.

DÜŞÜŞ KÜRESEL SATIŞLARI DA VURDU

Asya pazarındaki bu kötüleşen performans, Alman üreticinin küresel otomobil satışlarını da aşağı çekti. Mercedes-Benz'in bu dönemdeki küresel satışları toplamda yüzde 12 geriledi.

ABD pazarında ise Trump yönetiminin gümrük vergileri ithal araçlara olan talebi sınırladı.

Bu durum, Mercedes-Benz'in ülkedeki teslimatlarının da yüzde 17 oranında azalmasına neden oldu.

LÜKS ELEKTRİKLİ PAZARINDA ZORLU DÖNEM

Bu zorlu tablo, sadece Mercedes-Benz'i değil, sert rekabet ve düşen fiyatlar nedeniyle Çin'de zayıf satışlarla karşılaşan BMW gibi Alman rakiplerini de etkiliyor.

Lüks elektrikli araçlara olan talebin genel olarak azalması, birçok otomobil üreticisini maliyetleri düşürmeye veya yatırımlarını içten yanmalı motorlu ya da hibrit modellere kaydırmaya itiyor.