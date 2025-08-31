Mercedes’ten kritik karar: Efsane elektrikli modeli üretimden kaldırıyor

Almanya merkezli otomotiv devi Mercedes Benz dikkat çekici bir kararla gündeme geldi.

Lüks araç üretimiyle otomotiv sektörünün önemli markaları arasında yer alan Mercedes, elektrikli araç stratejisinde devrim niteliğinde bir karara imza attı.

Elektrikli araç modelleri arasında önemli bir yere sahip olan EQE modelinin üretimi durdurulacağı paylaşıldı.

O TARİHTE ÜRETİM DURUYOR!

Marka, EQE sedan ve SUV modellerinin üretimini, özellikle ABD pazarı için 1 Eylül 2025’ten itibaren durduracağını doğruladı.

Bu kararın arkasında, EVA2 platformunun 400V şarj mimarisi gibi teknolojik sınırlamalar ve EQE ile EQS modellerinin beklenen satış rakamlarına ulaşamaması yatıyor.

Mercedes-Benz, 2026’dan itibaren 800V mimarisine sahip yeni nesil elektrikli araçlarıyla daha hızlı şarj süreleri ve yüksek verimlilik sunmayı hedefliyor.

Bu modellerin yerine ise 2026'dan sonra, yeni nesil MMA platformuna dayalı, tamamen elektrikli GLA ve GLB modellerinin geleceği belirtiliyor.