Mercedes'ten yeni rekor: Tek şarjla 1205 km

Mercedes-Benz, ABD merkezli Factorial Energy'nin geliştirdiği katı hâl lityum metal hücreler ile gerçekleştirdiği yol testinde büyük bir başarıya imza attı.

Üç ülke değiştiren özel bataryalı EQS modeli, tek şarjla tam 1205 km yol giderek rekor kırdı.

Yolculuk sonunda araçta kalan 137 km'lik menzil, potansiyel olarak toplam menzilin 1.300 kilometreyi aşabileceğini kanıtladı.

YÜZDE 25 DAHA FAZLA ENERJİ, EKSTRA SOĞUTMA YOK

Bu rekoru mümkün kılan teknoloji, mevcut EQS bataryasıyla aynı boyut ve ağırlıkta yüzde 25 daha fazla enerji depolayabiliyor.

Ayrıca batarya paketinin ekstra bir termal yönetime ihtiyaç duymaması ve pasif soğutmanın yeterli olması da ciddi bir hacimsel kazanım sağlıyor.

Mercedes, hücrelerin şarj-deşarj sırasındaki hacimsel değişimini kontrol altında tutabilmek için pnömatik aktüatörler kullanıyor. Bu sayede hücrelere 'nefes alma' alanı sağlanarak yapısal bozulmaların önüne geçiliyor.

SERİ ÜRETİM NE ZAMAN

Factorial Energy tarafından geliştirilen bu hücre teknolojisinin ne zaman ticarileşeceği henüz bilinmiyor.

Ancak şirket, bugüne kadar Mercedes ve Stellantis gibi devlerden 244 milyon dolar yatırım alarak hacimli üretim operasyonu için hazırlıklara devam ediyor.