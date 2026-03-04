Volvo'dan dev güncelleme: 2 milyondan fazla araç yeni ekrana kavuşuyor

İsveçli otomobil üreticisi Volvo, yaklaşık 2,5 milyon aracını kapsayan devasa bir kullanıcı deneyimi (UX) güncellemesi başlatıyor.

Android Automotive işletim sistemi tabanlı bu yeni arayüz, sürücülerin en sık kullandığı fonksiyonlara çok daha az dokunuşla ve daha hızlı ulaşmasını hedefliyor.

EN SIK KULLANILAN ÖZELLİKLER ANA EKRANDA

Yeni tasarım anlayışı sayesinde Google Haritalar, medya ve telefon gibi kritik uygulamalar artık doğrudan ana ekran üzerinde sabitlenmiş şekilde sunuluyor.

Kullanıcılar navigasyon ekranından çıkmak zorunda kalmadan müzik değiştirebilirken, sürüş koşullarına göre değişen akıllı bir kontrol çubuğu da düşük hızlarda otomatik olarak kamera simgesini öne çıkarıyor.

HİBRİT ARAÇLAR İÇİN TEK DOKUNUŞLA ELEKTRİK MODU

Güncelleme, özellikle Plug-in hibrit model kullanıcıları için sürüş modları arasında geçiş yapmayı çok daha pratik hale getiriyor.

Ana ekrana eklenen yeni kısayol sayesinde sürücüler, tek bir dokunuşla "Pure" moduna geçerek tamamen elektrikli sürüşün keyfini çıkarabiliyor.

TÜM VOLVO MODELLERİNDE TASARIM BİRLİĞİ

Yapılan bu kapsamlı bilgi-eğlence sistemi güncellemesi, eski ve yeni modeller arasındaki teknoloji farkını kapatarak görsel bir bütünlük sağlıyor.

Bu sayede üç yıllık bir XC40 kullanıcısı ile en yeni EX90 sahibi, benzer ve modern bir dijital deneyimden faydalanma imkanına kavuşuyor.