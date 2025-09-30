Otomotiv devi Honda’dan çarpıcı karar: O modelin fişi çekildi!

Japonya merkezli otomotiv üreticisi Honda radikal bir kararla gündeme geldi.

Söz konusu kararla birlikte General Motors tarafından Honda için üretilecek olan tamamen elektrikli modelin fişi çekildi.

Artan ham madde fiyatları ve vergi indirimlerinin sona ermesi nedeniyle alındığı belirtilen kararın otomotiv sektöründe büyük bir yankıya neden olduğu belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada ise alınan bu kararın “ürün portföyünün müşteri beklentileri ve piyasa koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi amacıyla” atıldığı belirtildi.

ÜRETİMİ TAMAMEN DURDURULDU

General Motors’un ABD’deki fabrikalarına gönderilen notta, 2026 model olarak piyasaya çıkması planlanan lüks elektrikli ZDX’in üretimden kaldırıldığı ifade edildi.

Honda sözcüleri de iptali doğruladı ve ZDX’in markaya önemli katkılar sunduğunu ancak yeni stratejik planlar doğrultusunda farklı modellerle yola devam edileceğini belirtti.

Honda, ZDX’in ardından tamamen elektrikli Acura RSX modelinin 2026’nın ikinci yarısında Ohio’daki üretim merkezinde banttan ineceğini duyurdu. Ayrıca, hibrit elektrikli Acura modelleri için de çalışmaların sürdüğü vurgulandı.