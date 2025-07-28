ÖTV değişikliği sonrası Türkiye'de üretilen Renault modellerinin fiyatları düştü

Türkiye'de yürürlüğe giren yeni özel tüketim vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Renault'nun yerli üretim modellerinde tüketiciler için büyük bir fiyat avantajı yarattı.

Markanın en popüler modelleri olan Clio, Megane Sedan ve Duster'ın fiyatlarında indirime gidildi.

İŞTE MODEL MODEL İNDİRİM MİKTARLARI

Yeni vergi dilimleri sayesinde Clio modelinde 50 bin TL'ye varan, Megane Sedan'ın benzinli versiyonlarında ise 70 bin TL'ye varan indirimler başladı.

Duster modelinin Evolution Eco-G versiyonu da 46 bin TL'lik bir fiyat avantajıyla satışa sunuldu.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK SATANLARI DAHA DA GÜÇLENDİ

Bu indirimler, zaten pazarın zirvesinde yer alan modelleri daha da cazip hale getirdi. Clio yılın ilk yarısında Türkiye'nin en çok satan, Megane Sedan ise en çok satan üçüncü otomobili olmuştu.

MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş da bu sevilen modellerin tercih edilirliğinin daha da artacağına inandığını belirtti.