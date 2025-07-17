Renault, 2025'in ilk yarısında ne kadar para kazandığını açıkladı

Fransız otomotiv devi Renault Group, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Grup, pazardaki daralmaya rağmen gelirlerini artırmayı başarırken, artan rekabet ve zayıflayan talep nedeniyle yıl sonu beklentilerini düşürdü.

İLK YARI PERFORMANSI OLUMLU

Yılın ilk altı ayında yüzde 2,5'lik ciro artışı sağlayan Renault Group, 27,6 milyar euroluk gelir ve yüzde 6 işletme marjı elde etti.

Grubun fabrika kullanım oranı ise yüzde 90 seviyelerinde gerçekleşerek üretimdeki verimliliğini korudu.

YIL SONU HEDEFLERİ AŞAĞI YÖNLÜ GÜNCELLENDİ

Renault, otomotiv talebindeki zayıflama ve artan rekabet koşulları nedeniyle 2025 yılına ilişkin hedeflerini revize etme kararı aldı.

Buna göre, işletme marjı hedefi yaklaşık yüzde 6,5 düzeyine, serbest nakit akışı hedefi ise 1,0 – 1,5 milyar euro aralığına çekildi.