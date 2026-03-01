Sakarya'da babasının sattığı Anadol’u 13 yıl sonra geri aldı

Sakarya Modern Sanayi Sitesi’nde kardeşiyle birlikte oto tamir işi yapan İbrahim Civelek, 1995 yılında İstanbul’dan tutkunu olduğu 1975 model Anadol’u satın aldı. Uzun yıllar aileyle özdeşleşen araç, oğullarının hastalığı nedeniyle yapılan şehir dışı tedavi yolculuklarına da eşlik etti.

Trabzon dönüşünde yaşanan kaza sonrası ekonomik nedenlerle 2005 yılında satılan otomobil, aile için hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu.

"SATARSAN İLK BANA HABER VER"

O dönem otomobil kullanmayı Anadol ile öğrenen Tayfun Civelek, aracın satılmasının kendisini derinden etkilediğini söyledi. Aracı satın alan kişinin bakım için çoğu zaman yine kendilerine geldiğini anlatan Civelek, “Her zaman ‘Satarsan ilk bana haber ver’ diyordum. Çünkü hem benim hem babamın anıları bu araçta.” dedi.

Yıllar sonra telefonun çaldığını ve beklediği teklifin geldiğini belirten Civelek, “Beni aradı, ‘Arabayı satıyorum, istiyorsan gel.’ dedi. Konuştuk ve geri aldım. Çocukluk anılarım yeniden canlandı.” ifadelerini kullandı.

ORİJİNALLİĞİNİ KORUYARAK RESTORE ETTİ

Civelek, yarım asırlık otomobili camlarından iç döşemesine, kaportasından boyasına kadar iki kez elden geçirdiğini belirtti. Orijinal yapıyı korumak için büyük çaba harcadığını dile getiren Civelek, zaman zaman parça bulmakta zorlandığını ancak vazgeçmediğini söyledi.

Aracı eski halini bilenlerin gördüklerinde şaşkınlık yaşadığını aktaran Civelek, "Yakıtını doldurayım, Trabzon’a gözüm kapalı giderim. Arabanın adeta ciğerini biliyorum. Yolda bırakmayacağına eminim." dedi.

"BU ARAÇ HEP BU KAPIDA DURACAK"

Festival ve fuarlara katıldığında otomobile talip olanların çıktığını belirten Civelek, aracı satmayı düşünmediğini vurguladı.

"Babamla birlikte olduğumuz sürece bu araç bizi yarı yolda bırakmaz. Babam vefat etse bile yine bu kapıda duracak." diyen Civelek, Anadol’un yalnızca bir otomobil değil, aile hatırası olduğunu sözlerine ekledi.