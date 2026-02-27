Türkiye'yi de ilgilendiriyor: AB'nin yeni otomobil yasası ertelendi

Avrupa Birliği'nin resmi olarak Industrial Accelerator Act (IAA) adıyla bilinen ve bugün yürürlüğe girmesi beklenen yeni yasa tasarısı askıya alındı.

Coğrafi kapsam konusundaki derin anlaşmazlıklar sebebiyle resmi açıklamanın 4 Mart tarihine sarktığı duyuruldu.

FORD GİBİ DEVLER TÜRKİYE'NİN KAPSAMA ALINMASINI İSTİYOR

Yasanın ertelenmesindeki en büyük etkenlerden biri, Ford başta olmak üzere çeşitli üreticilerin Türkiye ve Birleşik Krallık'ın da bu kapsama dahil edilmesi yönündeki ısrarları oldu.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, taslağın daha sağlam bir temele oturtulması amacıyla bu hafta içerisinde ilgili taraflarla yeni görüşmeler gerçekleştirecek.

YÜZDE 70 YERLİLİK VE AVRUPA'DA MONTAJ ŞARTI

Avrupalı üreticileri korumayı hedefleyen bu yasa, markaların teşvik alabilmesi için yeni nesil araçların montajının Avrupa Birliği sınırları içinde yapılmasını zorunlu kılıyor.

Elektrikli, hibrit ve hidrojen yakıt hücreli otomobilleri kapsayan düzenlemede ayrıca minimum yüzde 70 yerlilik şartı aranacak.

TÜRK OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN KRİTİK SÜREÇ

Avrupa Birliği'nin mart ayında vereceği nihai karar, Türkiye otomotiv endüstrisinin geleceğini doğrudan ve derinden etkileyecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin kapsam dışında bırakılacağı olası bir senaryoyu kesinlikle kabul etmeyeceklerini açıkça vurguladı.