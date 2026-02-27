BMW, 60 binden fazla aracı geri çağırıyor: İşte sorunlu modeller

Alman otomotiv devi BMW, şubat ayında sadece Amerika pazarını kapsayan yeni bir geri çağırma süreci başlattı.

Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'ne (NHTSA) yapılan bildirime göre bu durumdan 58 bin 713 adet aracın etkilendiği açıklandı.

KABİN FİLTRESİ DEĞİŞİMİNDE KABLO HASARI RİSKİ

Geri çağırmanın temel nedeni olarak, araçların kabin filtresi değişimi sırasında kablo demetlerinin zarar görme ihtimali gösteriliyor.

Şirket, bu hasarın ciddi güvenlik sorunlarına yol açabileceğini belirtirken şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığının altını çizdi.

M5 VE İ SERİSİ MODELLERİ DE LİSTEDE YER ALIYOR

Sorundan asıl etkilenen araçların toplam sayının yüzde 0,1'inden daha az olduğu tahmin edilse de güvenlik tedbiri amacıyla tüm modeller servislere davet ediliyor.

Etkilenen araçlar arasında 2024-2026 yıllarına ait 550e, 750e, i5, i7 serileri ile yüksek performanslı M5 ve M5 Touring modelleri bulunuyor.

NİSAN AYINDA BİLGİLENDİRMELER BAŞLAYACAK

BMW, geri çağırma kapsamındaki araç sahiplerini nisan ayı ortasından itibaren bilgilendirmeye başlayacak.

Servislere getirilen araçlarda kablo demetleri kontrol edilerek gerekirse değiştirilecek ve gelecekteki hasarları önlemek adına sisteme sabitleme kayışı eklenecek.