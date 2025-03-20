Skoda modellerinde mart ayına özel kampanyalar

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Skoda, mart ayı boyunca otomobil severlere ve Skoda sahiplerine yönelik avantajlı kampanyalar sunuyor.

Yeni bir Skoda sahibi olmak isteyenler için cazip kredi fırsatları sunulurken, mevcut Skoda kullanıcıları için de özel servis indirimleri ve aksesuar kampanyaları bulunuyor.

FABİA, SCALA VE KAMİQ

Škoda, B segmenti hatchback modeli Fabia için mart ayına özel olarak 150 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuyor.

Bu kampanya, 2024 ve 2025 model yılı Fabia'nın tüm versiyonları için geçerli. Ayrıca, kompakt hatchback modeli Scala ve B SUV modeli Kamiq için de 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Bu kredi imkanları, 2024 ve 2025 model yılı Scala ve Kamiq'in tüm versiyonlarında kullanılabiliyor.

OCTAVİA

Skoda, C segmenti sedan modeli Octavia'nın Elite ve Premium versiyonları için 200 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyası sunuyor.

SKODA KULLANICILARINA ÖZEL SERVİS İNDİRİMLERİ

Skoda, mart ayı boyunca mevcut kullanıcılarına özel olarak avantajlı bakım fırsatları sunuyor. 31 Mart'a kadar devam edecek olan servis kampanyası, model yılına göre tüm mekanik, elektrik ve kaporta orijinal parça ve işçiliklerinde yüzde 35'e varan indirimler sağlıyor.

Kampanya kapsamında, 2 yaşına kadar olan Skoda modellerine yüzde 10, 3-4 yaşında olanlara yüzde 25, 5-7 yaşında olanlara yüzde 30 ve 8 yaş ve üzeri modellere ise yüzde 35 indirim uygulanıyor.