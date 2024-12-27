Skoda, motor üretiminde 15 milyon adedi geçti

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Çek otomobil üreticisi Skoda, 15 milyonuncu motorunu üreterek önemli bir kilometre taşına ulaştı. Skoda, 125 yılı aşkın süredir motor üretimi konusunda uzmanlığını kanıtlıyor.

Skoda'nın motor üretim geçmişi, 1899 yılında Laurin & Klement tarafından üretilen ilk motosiklete kadar uzanıyor.

O günden bu yana Skoda, motosikletlerden uçaklara ve otomobillere kadar farklı araçlar için motorlar üretti.

15 MİLYONUNCU MOTOR

Skoda, 15 milyonuncu motorunu üretti. Bu motor, EA 211 serisinin 5 milyonuncu motoru olma özelliğini taşıyor.

Marka, 1991 yılında Volkswagen Grubu'na katıldıktan sonra grubun önemli bir motor üretim merkezi haline geldi.

Şirket, Volkswagen Grubu'na ait 7 farklı markanın 50'den fazla model serisi için motor üretiyor.