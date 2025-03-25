Stellantis, işten ayrılmaları için çalışanlarına para teklif ediyor

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Otomotiv devi Stellantis, Amerika'daki bazı çalışanlarına cazip bir teklif sunarak gündeme geldi.

Şirket, belirli tesislerindeki çalışanlarına işten ayrılmaları halinde 72 bin dolara varan tazminat ve altı aylık sigorta yardımı teklif ediyor. Bu beklenmedik hamle, Stellantis'in yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

STELLANTİS'TEN DEV TAZMİNAT TEKLİFİ

Detroit Free Press'in ele geçirdiği bir teklif mektubuna göre, tazminat miktarı, çalışanın şirketteki deneyim süresine göre değişiyor.

En az bir yıl, en fazla 15 yıl deneyime sahip çalışanlara 50 bin dolardan başlayan ikramiyeler sunuluyor.

Şirkette 25 yıldan fazla çalışanlar ise en yüksek tazminat miktarından faydalanacaklar. Stellantis, bu teklifle hem maliyetleri düşürmeyi hem de çalışanlarına gönüllü ayrılık imkanı sunmayı hedefliyor.

HANGİ ÇALIŞANLAR BU TEKLİFTEN YARARLANABİLİR

Teklif, Stellantis'in Jeep Wrangler ve Ram 1500 gibi araçları ürettiği Michigan, Illinois ve Ohio'daki tesislerde çalışanlar için geçerli.

Şirket, çalışanlara karar vermek için 8 Mayıs'a kadar süre tanıyor. Bu teklif, Stellantis'in 2023'te 33 bin ve 2024'te 11 bin çalışana sunduğu benzer tekliflerin devamı niteliğinde.

STELLANTIS'İN YENİDEN YAPILANMA ÇABALARI

Stellantis, CEO Carlos Tavares ile yollarını ayırdığı zorlu bir 2024 yılının ardından yeniden yapılanma çalışmalarına hız verdi.

Elektrikli araçlara geçişin beklenenden uzun sürmesi ve rekabetin artması, şirketi bu tür adımlar atmaya itiyor. Marka, bu teklifle hem maliyetleri düşürmeyi hem de daha verimli bir yapıya kavuşmayı amaçlıyor.