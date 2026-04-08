Tam elektrikli yeni BMW M3, yol testlerinde görüntülendi

Yeni BMW i3'ün tanıtımının üzerinden çok geçmeden, merakla beklenen tam elektrikli BMW M3 modelinin prototip fotoğrafları internete sızdırıldı.

Yaklaşık 18 ay sonra resmi olarak sahneye çıkması planlanan bu yeni nesil sedan, şimdiden elektrikli performans tutkunlarını heyecanlandırmayı başardı.

AGRESİF TASARIM VE YENİ GÖVDE HATLARI

Sızdırılan casus fotoğraflar, yeni M3'ün standart i3 modeline kıyasla çok daha agresif ve dikkat çekici bir tasarıma sahip olduğunu gösteriyor.

Aracın ön yüzünde ortadan ikiye bölünmüş geniş bir hava girişi ve ızgara altında elmas formunda desenler yer alıyor.

Kaput üzerinde konumlandırılan büyük siyah hava girişi, M versiyonlarının alıştığımız sportif tasarım dilini sürdürüyor.

Ancak mevcut prototipte "yarasa" ayna kapakları ve genişletilmiş iz açıklığı gibi bazı karakteristik M serisi detaylarının henüz bulunmadığı görülüyor.

BMW yetkililerinin doğruladığı bilgilere göre yeni elektrikli M3, her tekerlekte bir tane olmak üzere toplam dört adet bağımsız elektromotordan güç alacak.

Bu ileri teknoloji altyapı sayesinde tork dağıtımı kusursuz bir şekilde yönetilerek maksimum sürüş hassasiyeti elde edilecek.

Kapasitesi 100 ile 108,7 kWh arasında değişecek olan M serisine özel batarya paketinin, araca teorik olarak 1360 beygire varan bir güç sağlaması bekleniyor.

Sürüş keyfini artırmak için sentetik sesler ve simüle edilmiş vites geçişleri sunacak olan bu güçlü modelin üretimi 2027 yılının başında başlayacak.