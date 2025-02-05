Taşıt satışlarında ‘yetki doğrulama’ dönemi başladı: İşte bilmeniz gerekenler

AA & Ensonhaber

İkinci el otomobil sektöründe güvenliği artırmak ve kayıt dışı faaliyetleri engellemek amacıyla önemli adımlar atılıyor.

Bu kapsamda, "Elektronik İlan Doğrulama Sistemi" (EİDS) hayata geçirildi. Sistem, taşıt ilanlarının sadece araç sahibi, yakınları veya yetkili işletmeler tarafından verilmesini sağlayacak.

YETKİ DOĞRULAMASI NASIL YAPILACAK

Taşıt sahipleri, ilan verme konusunda oto galeri işletmelerini e-Devlet üzerinden yetkilendirebilecekler. Bu sayede, yetkisiz kişilerin ilan vermesi engellenecek.

AMAÇ SAHTE İLANLARLA MÜCADELE

Ticaret Bakanlığı, bu uygulamayla sahte taşıt ilanlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Bakanlık, ikinci el otomotiv sektöründe kayıt dışı ticareti engellemek ve piyasayı daha şeffaf hale getirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

GEÇİŞ SÜRECİ VE ZORUNLULUK TARİHİ

Taşıt ilanlarında yetki doğrulama uygulaması bugün itibarıyla devreye alındı. Ancak, 1 Nisan 2025 tarihine kadar bir geçiş süreci öngörülüyor.

Bu tarihe kadar yetki doğrulaması yapılmadan da taşıt ilanı verilebilecek. Ancak, 1 Nisan 2025'ten itibaren yetki doğrulama zorunlu hale gelecek. Bu tarihten sonra, yetki doğrulaması yapılmadan taşıt ilanı verilemeyecek.

KİMLER İLAN VEREBİLECEK?

İlan platformlarındaki taşıt ilanları, sadece şu kişiler tarafından verilebilecek:

İlana konu taşıtın sahibi,

Taşıt sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları veya eşi,

Taşıt sahibince yetkilendirilen yetki belgeli işletmeler.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi bulunmayan oto galeri işletmeleri, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren ilan platformlarına ilan girişi yapamayacaklar. Bu işletmelerin yetki belgesi almaları gerekiyor.

SOSYAL MEDYA İLANLARI DA KAPSAMDA

Söz konusu düzenleme, sosyal medya dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen ilanları da kapsıyor. Yani, elektronik ortamda verilen tüm taşıt ilanları, yönetmelik hükümleri kapsamında Ticaret Bakanlığı tarafından takip ediliyor.