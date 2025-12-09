Tesla, Çin'deki 4 milyonuncu otomobilini üretti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'de bulunan Giga Shanghai fabrikasında dört milyonuncu aracını üretim hattından indirerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Şirket, üç milyonuncu araç üretimine ulaştıktan sadece 14 ay sonra bu yeni rekoru kırmayı başardı.

KÜRESEL TESLİMATIN YARISI BURADAN

Banttan inen dört milyonuncu aracın altı koltuklu bir Model Y olduğu açıklanırken, fabrikanın şirketin küresel operasyonundaki önemi bir kez daha vurgulandı.

Giga Shanghai, son altı yılda Tesla'nın dünya genelindeki elektrikli araç teslimatlarının neredeyse yarısını tek başına karşıladı.

Çin'in tamamen yabancı sermayeli ilk otomotiv projesi olan tesis, faaliyete geçtiği 2019 yılından bu yana üretim kapasitesini hızla artırmaya devam ediyor.

Yıllık yaklaşık bir milyon araç üretim kapasitesine sahip olan fabrika, hem Çin iç pazarına hizmet veriyor hem de önemli bir ihracat merkezi olarak çalışıyor.

SATIŞ RAKAMLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Çin Binek Otomobil Birliği verilerine göre Tesla China, kasım ayında gerçekleştirdiği 86 bin 700 adetlik toptan satışla büyümesini sürdürdü.

Bu satış rakamları, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10'luk, ekim ayına göre ise yüzde 40'ın üzerinde bir artışı temsil ediyor.