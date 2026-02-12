Tesla Semi seri üretime giriyor: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tesla, merakla beklenen elektrikli tırı Semi'nin üretim versiyonuna ait nihai teknik özellikleri sessizce güncellediği web sitesinde paylaştı.

Nevada fabrikasında kurulum çalışmaları devam eden aracın seri üretiminin 2026 yılının ilk yarısında başlaması planlanıyor.

İKİ FARKLI DONANIM VE MENZİL SEÇENEĞİ

Açıklanan verilere göre araç, Standart Menzil ve Uzun Menzil olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle müşterilere sunulacak.

Standart versiyon yaklaşık 523 kilometre (325 mil) menzil sunarken, Uzun Menzil versiyonu 805 kilometreye (500 mil) kadar ulaşabiliyor.

GÜÇLÜ MOTOR VE HIZLI ŞARJ DESTEĞİ

Her iki modelde de arka akslarda bulunan üç bağımsız motor ve 800 kW tahrik gücü standart olarak yer alıyor.

Araçlar, megawatt sınıfı şarj desteği sayesinde 30 dakikada yüzde 60 doluluk oranına ulaşabiliyor.

Enerji tüketimi mil başına 1,7 kWh olarak açıklanırken, bu değerin dizel yakıtlı araçlara göre işletmelere ciddi bir maliyet tasarrufu sağlaması bekleniyor.

Ayrıca Tesla, her iki varyantın da gelecekteki otonom sürüş ağlarına uyumlu olacak şekilde tasarlandığını özellikle belirtiyor.

FİYAT KONUSUNDA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Şirket, Semi modelini ilk tanıttığında menzil seçeneklerine göre 150 bin dolar ve 180 bin dolar seviyelerinde fiyatlar vaat etmişti.

Ancak güncellenen web sitesinde fiyat bilgisine yer verilmezken, bazı müşteriler fiyatların artabileceğini öngörüyor.