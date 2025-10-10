Tesla, tarihinde ilk defa satışlarda Mercedes'i geçti

Elektrikli otomobil devi Tesla, 2025’in üçüncü çeyreğinde dünya genelinde Mercedes’i satışlarda geride bırakarak tarihinde bir ilke imza attı.

Bu başarı, Elon Musk tarafından da X platformunda yapılan bir paylaşımla doğrulandı.

TESLA REKOR KIRDI, MERCEDES DÜŞÜŞTE

Verilere göre yılın üçüncü çeyreğinde Tesla, küresel çapta 497 bin 099 araç satışı gerçekleştirdi.

Aynı dönemde 441 bin 500 araç satan Mercedes-Benz'in satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüş gösterdi.

Mercedes'in en büyük pazarları olan ABD'de satışları yüzde 17, Çin'de ise yüzde 27 oranında azaldı. Tesla, bu sonuçla rakibinden 55 binden fazla araç satmış oldu.

Tesla'nın bu başarısının, eylül sonunda ABD'de sona eren 7 bin 500 dolarlık federal vergi teşvikinden kaynaklanmış olabileceği belirtiliyor. Analistler, bu teşvik bitmeden önce alımların hızlanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Öte yandan Mercedes cephesi, satışlardaki düşüşü ABD'deki ithalat vergileri ve Çin’deki artan yerli rekabete bağladı.