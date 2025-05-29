Toyota, küresel satışlarını artırmaya devam ediyor

Haber Merkezi

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi Toyota, Nisan 2025'te küresel satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artırarak 876 bin 864 adede yükseltti.

Hibrit araçlara yönelik güçlü talep ve ABD’de ithalat tarifeleri öncesi yapılan yoğun alımlar, bu büyümenin temelini oluşturdu.

TOYOTA'DAN NİSAN AYINDA YENİ REKOR

Toyota, nisan ayında küresel satış ve üretim rakamlarında üst üste dördüncü ayda da artış kaydetti.

Bu rekor, Toyota'nın pazardaki güçlü konumunu ve büyüme ivmesini bir kez daha teyit etti. Özellikle ABD satışlarındaki aynı oranlı artış dikkat çekti.

HİBRİT ARAÇLAR VE ABD PAZARI ETKİLİ OLDU

Artan Toyota satışlarında hibrit modellere olan yoğun ilgi büyük rol oynadı; hibrit araçlar yılın ilk dört ayında toplam küresel satışların yüzde 44’ünü oluşturdu.

Ayrıca, ABD'de Trump yönetiminin olası ithalat tarifeleri öncesinde gerçekleşen talep patlaması da satışları olumlu etkiledi.

ÜRETİMDE DE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Toyota'nın küresel üretimi de Nisan ayında yüzde 8 artarak 814 bin 787 adede ulaştı. Bu artışta Japonya başta olmak üzere Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Çin gibi önemli pazarlardaki yüksek üretim hacminin etkili olduğu belirtildi.

Markanın stratejik üretim hamleleri ve çevreci modellere olan talep, 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Toyota, bu büyüme ivmesini korumayı hedefliyor.