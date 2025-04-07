Trump etkisi: Stellantis, Kanada ve Meksika'da üretimi durduruyor

Haber Merkezi

Stellantis, otomotiv sektörünü sarsacak bir karara imza atarak, Kanada ve Meksika'daki üretim tesislerinde faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Bu kararın ardında, ABD yönetiminin otomobillere yönelik yüzde 25 ithalat vergisi uygulaması yer alıyor.

Stellantis, Ontario'daki montaj tesisini iki hafta, Meksika'daki tesisini ise tüm nisan ayı boyunca kapalı tutacak. Bu durum, binlerce işçiyi etkileyerek otomotiv sektöründe büyük bir krize yol açtı.

ÜRETİMİN DURDURULMASININ NEDENLERİ VE ETKİLERİ

ABD yönetiminin otomobillere yönelik tarifeleri, otomotiv sektöründe önemli bir belirsizlik yaratmıştı.

Bu tarifelerin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesiyle birlikte Stellantis, üretim maliyetlerindeki artışı dengelemek amacıyla Kanada ve Meksika'daki tesislerinde üretimi durdurma kararı aldı.

BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI

Windsor, Ontario'daki montaj tesisinde yaklaşık 4 bin 500 işçi geçici olarak işten çıkarıldı. Toluca, Meksika'daki fabrikada çalışan 2 bin 500'den fazla işçi fabrikaya gelmek zorunda kalsa da üretim yapılmadı.

Windsor ve Toluca montajlarında üretimi destekleyen Amerikan fabrikalarında çalışan 900 ABD'li işçi de geçici olarak işten çıkarıldı.

Windsor, Ontario montajında Chrysler minivanları ve yeni Charger Daytona EV üretiliyor.

Bu tesis, Windsor'daki en büyük işveren konumunda. Toluca, Meksika fabrikasında Jeep Compass ve yeni Wagoneer S EV üretiliyor