Türkiye'de üretilecek Renault Boreal tanıtıldı: İşte özellikleri

Otomotiv sektöründe Türkiye merkezli üretim hamlelerine bir yenisi daha eklendi ve Renault, yeni C-SUV modeli Boreal'i duyurdu.

Oyak Renault tesislerinde 2026 yılında üretimine başlanacak olan Renault Boreal, Türkiye'den 50'den fazla ülkeye ihraç edilerek ülkeyi önemli bir üretim üssü haline getirecek.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI

4,56 metre uzunluğundaki Renault Boreal, gücünü 138 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.3 litrelik TCe turbo benzinli motordan alacak.

İç mekanda 10 inçlik dijital gösterge ve Google destekli 10 inç OpenR Link multimedya ekranı bulunurken, Seviye 2 otonom sürüş gibi 24 adede kadar gelişmiş sürüş destek sistemi de sunulacak.

TÜRKİYE, RENAULT'NUN KÜRESEL ÜRETİM ÜSSÜ OLUYOR

Yeni model, Renault’nun Uluslararası Oyun Planı 2027 stratejisi kapsamında geliştirildi ve Türkiye'nin markanın küresel üretim ağındaki rolünü güçlendiriyor.

Boreal, Türkiye'nin yanı sıra Latin Amerika, Orta Doğu ve Akdeniz pazarlarına hitap edecek şekilde tasarlandı.