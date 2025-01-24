Türkiye'ye gelecek yeni Skoda Elroq'un seri üretimi başladı

Haber Merkezi

Skoda, yeni elektrikli SUV modeli Elroq'un seri üretimine başladığını duyurdu.

Çekya'daki Mladá Boleslav fabrikasında üretilen Elroq, bu yıl Türkiye'de de satışa sunulacak.

GÜNDE 600 ADET ÜRETİLECEK

Mladá Boleslav fabrikası, Skoda'nın ana üretim merkezi. Octavia ve Enyaq gibi modellerin de üretildiği bu fabrikada, Elroq için günde 600 adetlik bir üretim kapasitesi hedefleniyor.

ELEKTRİFİKASYON ÜSSÜ

Mladá Boleslav, Volkswagen Grubu'nun elektrifikasyon stratejisinde önemli bir rol oynuyor.

Enyaq ve Elroq modellerinin yanı sıra MEB platformlu elektrikli araçlar için bataryalar da bu fabrikada üretiliyor.