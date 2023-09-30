Unutulan konsept otomobiller: Peugeot Quasar Unutulan konsept otomobiller serimizde, asla üretime geçmemiş en iyi otomobillere göz atıyoruz. Bu bölümdeki konuğumuz 1984 yılında tanıtılan Peugeot Quasar.

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Günümüz otomotiv endüstrisi, sürekli olarak ileri teknolojiye ve yenilikçi tasarımlara odaklanarak büyümeye devam ediyor.

Konsept otomobiller, bu ilerlemeyi görsel bir şölene dönüştürüyor ve otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelecek vadediyor.

Unutulan konsept otomobiller serimizin dokuzuncu bölümünde, Peugeot Quasar modeline yakından bakacağız.

Bölüm 9: Peugeot Quasar

Quasar, Peugeot'nun ürettiği ilk konsept otomobilin adıydı. 1984 yılında Peugeot'nun La Garenne'deki fabrikasında montajı yapılan otomobil, ilk kez aynı yıl 67. Paris Otomobil Fuarı'nda sergilendi.

Adını yıldız benzeri uzay cisimleri olan kuasarlardan alan araç, şu anda Sochaux'daki Peugeot Macera Müzesi'nde sergileniyor.

1984 yılında Peugeot, üreticilerin mevcut araçlarının değiştirilmiş versiyonlarını kullanmasını gerektiren FIA Grup B ralli arabası yarışı serisine girmeyi denedi.

Heuliez ve diğer marka Simca ile birlikte çalışarak, 205 alt kompaktını temel alan 200 "Turbo 16" modeli inşa edild .

205 T16, amaçlanan motor sporlarında son derece başarılıydı ve Peugeot için önemli bir reklam oldu.

Aynı yılın sonlarında Peugeot, 205 T16'nın şasisi ve motorunu temel alan bir konsept üretmek üzere köklü tasarımcılarından ikisi Gérard Welter ve Paul Bracq ile çalıştı.

Gövdeyi Welter, iç mekanı ise Bracq tasarladı. Welter, makaslı kapılar da ekleyerek şık ve basit bir gövde paneli üretmeyi hedefledi .

Aracın yarış iç kısımlarını sergilemek amacıyla motorun üzerindeki alanın büyük bir kısmının açıkta bırakılmasına da karar verildi. Sonuç olarak Quasar modeli ortaya çıktı.

Quasar, 600 beygir güç ve 488 nm tork üretecek şekilde ayarlanmış, 205 T16'nın ortaya monteli çift turbolu sıralı dört motorundan güç alıyordu.

Kapsamlı konsepte rağmen Quasar hiçbir zaman üretime geçmedi.