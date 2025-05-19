Volkswagen, elektrikli araçlarında ID ismine veda ediyor

Haber Merkezi

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektrikli araç (EV) adlandırma stratejisinde köklü bir değişikliğe gidiyor.

Şirket, mevcut "ID" ön ekini aşamalı olarak kaldırarak daha geleneksel araç isimlerini kullanmaya başlayacak.

Bu isim değişikliği, 2026 gibi erken bir tarihte ID.2all konseptinin üretim versiyonuyla başlayacak ve pazardaki mevcut adlandırma karmaşasını gidermeyi amaçlıyor.

VOLKSWAGEN GELENEKSEL İSİMLERE GERİ DÖNÜYOR

Volkswagen Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander, şirketin elektrikli araçları için tekrar "uygun isimler" kullanmaya başlayacağını açıkladı ve ne ID.2all ne de ID.Every1 konseptlerinin üretimde bu isimleri taşımayacağını belirtti.

Örneğin, 2026'da piyasaya sürülmesi planlanan ID.2'nin, bu yıl 50. yılını kutlayan Polo adını alabileceği konuşuluyor.

Bu isim değişikliğine, 2026'dan itibaren Volkswagen'in ID modellerinin önemli bir makyajdan geçeceği bilgisi de eşlik ediyor.

Martin Sander, ID.3 için yüksek bir sipariş birikimi olduğunu ve Avrupa'da Passat'lardan daha fazla ID.7 sattıklarını belirterek elektrikli araç talebinden memnun olduklarını ifade etti.

Özellikle Avrupa'da 25 bin euro başlangıç fiyatıyla sunulması beklenen ID.2all ve 20 bin euro olması öngörülen ID.Every1 modelleriyle iddialı satış hedefleri bulunuyor.

Şirket, Çin pazarındaki yoğun fiyat rekabetine rağmen uzun vadeli büyümeye odaklandığını ve 2026'dan itibaren pazara özel yeni nesil elektrikli otomobillerle konumunu güçlendireceğini belirtti.