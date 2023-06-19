Volkswagen Golf, manuel vitese veda ediyor Volkswagen Golf'ün 2024 yılında yenilenmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre şirket, otomobilde manuel vites seçeneğini kaldıracak.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2024 yılında Golf'ün güncellenmiş bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Autocar'ın haberine göre Volkswagen, GTI de dahil olmak üzere tüm Golf varyantlarından manuel şanzıman seçeneğini kaldıracak.

Volkswagen böylece Golf'ü katı Euro 7 çevre standartlarına uyumlu hale getirmiş olacak.

Emisyon değeri düşecek

Otomobil üreticisine göre manuel şanzımanlı Golf GTI 162g/km karbondioksit üretirken, otomatik şanzımanlı versiyon 160g/km üretiyor.

Yıllık üretimler göz önüne alındığında, aradaki bu küçük fark markanın emisyon kotasına büyük oranda etki edecek.

Öte yandan, henüz kabul edilmeyen Euro 7 emisyon kurallarının manuel vitesle donatılmış diğer Volkswagen modellerini de etkilemesi bekleniyor.