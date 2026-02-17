Volkswagen'den tasarruf planı: Fabrikalar kapanabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Volkswagen Grubu, milyarlarca euroluk tasarruf sağlamasına rağmen maliyetleri daha da düşürmek için agresif stratejiler geliştirmeye devam ediyor.

Şirketin üst düzey yöneticilerinin katıldığı son toplantıda, 2028 yılına kadar tüm alt markalarda harcamaların yüzde 20 oranında azaltılması hedeflendi.

60 MİLYAR EUROLUK TASARRUF PLANI

Alman basınına yansıyan haberlere göre otomotiv devinin bu yeni planla yaklaşık 60 milyar euro tasarruf etmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Bu devasa kesinti hedefine ulaşmak için Dresden tesisinin ardından başka fabrikaların da kapatılabileceği iddia ediliyor.

Maliyet kısma çabalarının temelinde, şirketin Çin pazarında yaşadığı büyük kan kaybı ve ABD'deki gümrük vergilerinin yarattığı baskı yatıyor.

Çin'deki araç teslimatlarının 2019 yılından bu yana yüzde 36 azalarak 2,69 milyon adede gerilemesi, yönetimi radikal kararlar almaya zorluyor.

RESMİ AÇIKLAMA 10 MART'TA

Küresel satışları 2025 yılında yüzde 0,5 düşüşle 8,9 milyon seviyesine inen Volkswagen, dünyanın en çok satan otomobil üreticisi unvanını rakibi Toyota'ya kaptırdı.

Şirketin kemer sıkma politikalarına dair daha net detayların 10 Mart'ta gerçekleştirilecek yıllık sonuç sunumunda açıklanması bekleniyor.